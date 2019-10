Politie pakt klimaatactivisten Londen aan

De Britse politie gaat harder optreden tegen klimaatactivisten van de actiegroep Extinction Rebellion (ER) in Londen na een week van confrontaties tussen betogers en de politieagenten, meldden verschillende media. Activisten die de straat op gaan kunnen worden opgepakt. „Elke bijeenkomst die in verband staat met de opstand van Extinction Rebellion in Londen moet worden gestaakt”, luidt de verklaring van de politie.

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion gaan in heel de wereld de straat op voor een beter klimaatbeleid. Ze eisen dat regeringen meer doen aan klimaatproblemen. Maandagavond kwamen demonstranten in Londen nog bij elkaar op Trafalgar Square. De politie meldt dat inmiddels meer dan 1400 mensen in Londen zijn opgepakt sinds het begin van de protesten vorige week.

De actiegroep zelf noemt het besluit van de politie een schande. „De klimaatproblemen en de ecologische noodsituatie gaan niet weg. Wij blijven resoluut in het onder ogen zien van deze problemen en dringen er bij de regering op aan dat ook te doen”.