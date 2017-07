Politie pakt 53 migranten op Lesbos op

Tijdens een politie-inval zijn maandag 53 asielzoekers in het Griekse opvangcentrum Moria op Lesbos aangehouden. De migranten hadden geen papieren of waren al voor de tweede keer afgewezen voor een verblijfsvergunning.

In het vluchtelingenkamp vonden afgelopen week veel rellen plaats waarbij ook al 31 vluchtelingen zijn opgepakt. Tientallen jongeren uit voornamelijk Afrikaanse landen hebben brand gesticht en stenen gegooid naar de politie. Zij protesteren tegen hun gedwongen terugkeer naar Turkije. In de EU-Turkijedeal van afgelopen maart is vastgelegd dat migranten die geen asiel krijgen in de Europese Unie, worden teruggestuurd naar Turkije.

Op Lesbos zitten al maandenlang zo’n 4000 vluchtelingen in opvangkampen. In totaal zitten er naar schatting zo’n 15.000 vluchtelingen op de Griekse eilanden hun status af te wachten.