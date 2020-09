Politie Oregon waarschuwt voor nepnieuws over branden

De politie in Oregon probeert nepnieuws te ontkrachten over de grote natuurbranden die woeden in de Amerikaanse staat. Op sociale media wordt zowel linkse als rechtse activisten brandstichting verweten.

De lokale politie in Douglas County meldde dat medewerkers van de meldkamer de handen vol hebben aan het beantwoorden van vragen over een gerucht dat de ronde doet. Agenten zouden zes leden van de linkse actiegroep Antifa hebben opgepakt op verdenking van brandstichting. „Dit is niet waar”, benadrukte het korps op Facebook.

Een onjuist bericht over die zes aanhoudingen is zo’n 10.000 keer gedeeld op berichtensite Twitter, melden de factcheckers van PolitiFact. Ook circuleerde het nepnieuws op Facebook. Een woordvoerster van dat platform zei dat is ingegrepen toen factcheckers signaleerden dat onjuiste informatie wordt geplaatst over hoe de branden zijn ontstaan.

Ook op andere plaatsen in de staat hebben hulpdiensten de handen vol aan nepnieuws. De politie in Jackson County zei te worden „bedolven onder vragen over nepberichten”, onder meer over groepen die achter de branden zouden zitten. Het politiekorps in Medford ontkrachtte via sociale media een bericht dat leden van de rechtse groep Proud Boys waren opgepakt voor brandstichting.

In westelijke staten woeden momenteel tal van grote natuurbranden. Een half miljoen inwoners van Oregon heeft opdracht gekregen een veilig heenkomen te zoeken. Het gaat om zo’n 10 procent van de totale bevolking van die staat.