Politie ontruimt ‘wetteloze zone’ bij Nantes

Circa 2500 gendarmes zijn maandag begonnen met de ontruiming van een groot terrein bij Nantes waar eerder een nieuw vliegveld was gepland. Naar schatting 250 krakers hebben zich nog op het terrein in Notre-Dame-des Landes verschanst. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft gezegd dat deze wetteloze zone nu wordt opgeheven.

De extremistische bezetters op het terrein worden ‘zadistes’ genoemd, naar de afkorting Z.A.D. Dat betekent ‘zone om te verdedigen’. Duizenden linkse extremisten zijn jarenlang op het terrein neergestreken om te voorkomen dat er een nieuw groot vliegveld voor het westen van Frankrijk werd gebouwd, de ‘Aéroport du Grand Ouest’.

In 2008 werd besloten die aan te leggen. De bouw zou in 2014 beginnen en de luchthaven zou vorig jaar opengaan. Maar dat is door verzet van links-radicale politici en ‘zadistes’ niet gebeurd. Toch was 55 procent van de kiezers in het betrokken departement in een referendum in 2016 voorstander van de bouw van de nieuwe luchthaven. Begin dit jaar heeft de regering van president Emmanuel Macron echter besloten er helemaal van af te zien.