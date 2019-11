Politie ontruimt migrantenkampen in Parijs

De Franse politie heeft twee grote migrantenkampen in het noorden van Parijs ontruimd. Ongeveer 1600 mensen zijn donderdag uit hun tenten gehaald, aldus minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

De kampbewoners moesten weg, vanwege nieuw strenger immigratiebeleid van de Franse overheid. Critici zien de uitzetting als een louter symbolisch beleid; de echte problemen zouden niet worden opgelost.

De politie begon voor zonsopgang en in de regen met de ontruiming van de twee grote kampen: een in Saint-Denis, een ander bij Porte de la Chapelle. Meer dan zeshonderd politieagenten deden aan de actie mee. De situatie bleef rustig. De migranten stonden in de rij met hun weinige bezittingen op de bus te wachten. Een deel van de ringweg in Parijs werd voor deze grootschalige operatie afgesloten.

De bussen brachten de migranten - meestal mannen - naar tijdelijke huisvesting in sportscholen in de omgeving. Het valt nog te bezien hoe het daar verder zal gaan. Sommige mensen uit de tentenkampen hebben waarschijnlijk geen uitzicht op een verblijf, anderen daarentegen wel.

Steeds meer migranten trekken richting Parijs nadat een groot vluchtelingenkamp bij havenstad Calais in 2016 werd gesloten. De tentenkampen in Parijs worden al langer aangepakt, maar als een wordt opgedoekt, dan duikt er heel snel elders in de stad een ander kamp op.

Woensdag kondigde de Franse premier Edouard Philippe aan dat illegale migrantenkampen voortaan worden gesloten en dat er strengere regels komen rond werk en gezondheidszorg voor asielzoekers.

De regering van president Emmanuel Macron heeft gezworen de immigratieproblemen aan te pakken, een stap die algemeen wordt gezien als een poging om te voorkomen dat rechtse partijen de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar voor zich winnen.