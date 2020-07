Politie ontruimt autonome zone Amerikaanse stad Seattle

De politie in het Amerikaanse stad Seattle heeft een zogenoemde autonome zone ontruimd die antracismedemonstranten enkele weken geleden in een wijk hadden ingericht. Plaatselijke media tonen beelden van onder meer verlaten tenten en kraampjes.

De politie greep in nadat de burgemeester het gebied tot illegale bijeenkomst had verklaard. De burgemeester had de demonstranten afgelopen week zonder succes opgeroepen te vertrekken, kort na een schietincident waarbij een dode viel. Toen politiemensen naar de plek toe wilden, hielden demonstranten hen onder dreiging met geweld weg bij de plek. De politie telde de afgelopen tijd vier schietincidenten. Twee tieners kwamen om het leven.

De actievoerders uit de zone deden mee aan de massale protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld en racisme na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in Minneapolis. Ze bezetten een deel van een wijk Capitol Hill. De politie trok zich daar op 8 juni terug en sindsdien was sprake van de autonome zone.

Onder anderen president Donald Trump sprak er schande van dat de lokale autoriteiten toelieten hoe een deel van de stad door actievoerders werd bezet.