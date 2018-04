Politie: ongeluk met auto van klif was opzet

De crash met een auto op California’s Highway 1, die een familie van acht volledig heeft weggevaagd, was volgens de politie een opzettelijke daad. De analyse van de voertuiggegevens en bewijsmateriaal ter plaatse zouden geen bewijs van een ongeval aan het licht hebben gebracht, zei Greg Baarts van de California Highway Patrol.

Vorige week reed de auto van het gezin van twee moeders met zes geadopteerde kinderen bij Mendocino in de Amerikaanse staat Californië van een klif en kwam na een val van zo’n dertig meter in zee terecht. De lichamen van de twee 38-jarige ouders en drie kinderen werden pas drie dagen later gevonden op een rots onder de klif. Van de drie andere kinderen ontbreekt nog steeds elk spoor. De autoriteiten gaan ervan uit dat ook zij om het leven zijn gekomen.