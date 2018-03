Politie onderzoekt Pool na dood bejaarden

De Duitse politie denkt dat een Poolse verpleger die ervan wordt verdacht een hoogbejaarde patiënt met insuline te hebben gedood, mogelijk meer op zijn kerfstof heeft. Na een landelijke oproep heeft de politie zeker vier gevallen ontdekt van hoogbejaarden die overleden terwijl de Pool in de betreffende instelling werkte.

De 36-jarige verpleger werd aangehouden in verband met de dood van een 87-jarige patiënt in Ottobrunn bij München. Deze overleed na een fatale injectie met insuline. Bij huiszoeking vond de politie twee bankpasjes met pincodes van het slachtoffer.

Inmiddels wordt onderzocht of de Pool ook de hand had in overlijdens in de regio’s Forchheim en Kitzingen in Beieren en in Hannover en de regio Tuttlingen (Baden-Württemberg). De politie benadrukt dat het onderzoek net is begonnen en waarschuwt voor „veroordelingen op voorhand”.

Het is niet voor het eerst dat in Duitsland een verpleger in verband wordt gebracht met de dood van patiënten. In Oldenburg bereidt de rechtbank het proces voor tegen een verpleger die ongeveer honderd patiënten de dood zou hebben ingejaagd.