Politie onderzoekt lekken memo’s Darroch

LONDEN (ANP/RTR).De Britse politie is een onderzoek begonnen naar het lekken van memo’s van de voormalige Britse ambassadeur in de VS Kim Darroch. Die stapte op nadat hij in opspraak was geraakt door de kritiek die hij in die memo’s gaf op de Amerikaanse president Donald Trump.

De geheime berichten kwamen in de publiciteit via een Britse krant. Darroch zegt in de memo’s dat hij Trump onbekwaam vindt en dat die onzin uitkraamt en onzekerheid uitstraalt. Hij omschreef de Amerikaanse regering als „uitzonderlijk disfunctioneel”. De memo’s waren bestemd voor een reeks hooggeplaatsten in de Britse regering.

Vanwege onder andere de „wijdverspreide gevolgen” van het lek en de „schade aan de Britse internationale relaties” wil de politie achterhalen wie de memo’s naar buiten heeft gebracht, aldus een woordvoerder. De dader wordt opgeroepen zichzelf te melden.