Politie NY schorst agent om dodelijke nekklem

De New Yorkse agent die met een nekklem verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Eric Garner vijf jaar geleden is door de politie geschorst. Dat gebeurde nadat een politierechter vrijdag adviseerde dat Daniel Pantaleo ontslagen moet worden omdat een nekklem verboden is.

Nadat de rechter haar advies bekendmaakte, liet de politie-eenheid van New York weten dat Pantaleo met onmiddellijke ingang is geschorst. De politiebond van de stad is het echter niet eens met dat besluit. Die sprak van „pure politieke waanzin”.

Vorige maand werd bekend dat Pantaleo niet strafrechtelijk wordt vervolgd in de geruchtmakende zaak. De affaire zorgde voor verdeeldheid bij de autoriteiten en nationaal protest wegens excessief politiegeweld tegen ongewapende Afro-Amerikanen.

Garner werd op 17 juli 2014 op Staten Island aangehouden op verdenking van de illegale verkoop van sigaretten. Enkele agenten werkten hem tegen de grond en Pantaleo hield hem tegen de regels in in een wurggreep. Hij stopte niet hoewel de verdachte nog uitbracht dat hij geen lucht kreeg. Garner verloor het bewustzijn en overleed op weg naar het ziekenhuis. De arrestatie werd gefilmd.