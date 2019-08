Politie noemt naam dader schietpartij Dayton

De politie heeft de naam vrijgegeven van de man die in de uitgaanswijk van de Amerikaanse stad Dayton het vuur heeft geopend en daarmee negen mensen van het leven beroofde. Nog eens 26 mensen raakten gewond. De dader is doodgeschoten door de politie.

De 24-jarige dader is Connor Betts uit het plaatsje Bellbrook aan de rand van Dayton, berichtte de omroep CBS. Over zijn motieven is nog niets bekend. De politie heeft huiszoeking gedaan in een woning in Bellbrook om meer te weten te komen. De streek van Dayton en omgeving telt naar schatting 800.000 inwoners en ligt ongeveer 600 kilometer ten westen van de hoofdstad Washington. Dayton is vooral bekend door het militaire lucht- en ruimtevaartonderzoek en een grote luchtmachtbasis.

De schietpartij in het centrum van Dayton was slechts 13 uur nadat een 21-jarige man uit Dallas in de grensstad El Paso in Texas een bloedbad had aangericht. Hij schoot twintig mensen dood en verwondde er 26 voor hij werd gearresteerd. Justitie beschouwt dit naar eigen zeggen als een zaak van binnenlands terrorisme, omdat de dader het op Mexicaanse Amerikanen zou hebben gemunt en dit een ‘hate crime’ met racistische motieven zou zijn. Volgens justitie werkt de dader mee met het onderzoek.