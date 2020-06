Politie New York grijpt in bij protest in Brooklyn

De politie van New York heeft bij een protest tegen politiegeweld en racisme in de wijk Brooklyn ingegrepen. Dat meldt televisiezender CNN en is te zien op beelden op sociale media. De vreedzame mars werd tegengehouden door agenten.

CNN meldt dat er zeker negentig mensen zijn opgepakt, omdat ze ondanks de avondklok nog aan het demonstreren waren. Volgens de politiecommissaris van New York Dermot Sheazijn het ruim minder mensen dan een dag eerder, toen ongeveer 280 mensen werden gearresteerd.

Woensdagmiddag (lokale tijd) sprak Shea over de dood van George Floyd in Minneapolis. "Ik denk dat ieder mens met een geweten hier kwaad van wordt. Wij steunen de familie Floyd en voelen met hen mee. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar laten we hopen dat het de laatste keer was."

Ook in andere steden wordt weer volop geprotesteerd. Op foto's zijn demonstraties en protestmarsen in onder meer Washington DC, Seattle, St. Charles, Philadelphia en San Francisco te zien. In San Francisco waren er weer demonstranten op een paard aanwezig.

In Washington DC zijn veel politieagenten en leden van de nationale garde op de been. In veel steden bleven actievoerders massaal in de stad, ondanks de avondklok in veel steden.