Politie naar London Bridge om steekpartij

De politie in Londen ging naar London Bridge vanwege een melding van een steekpartij. Een verdachte van de steekpartij is aangehouden, meldt de politie. Een bron binnen de politie heeft tegen Reuters gezegd dat de verdachte is neergeschoten, maar dat wordt niet bevestigd. Volgens de politie zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Volgens Sky News is iemand doodgeschoten door de politie, maar ook dat wordt niet bevestigd. London Bridge is volledig afgesloten en omstanders moeten op afstand blijven.

Het nabijgelegen Borough Market werd tegelijkertijd ontruimd vanwege een steekpartij. Het is niet bekend of dat om hetzelfde incident gaat.