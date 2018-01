Politie Moskou doet inval bij oppositieleider

De Russische politie heeft een inval gedaan in het kantoor in Moskou van de oppositieleider Aleksej Navalni. Het is zondag een dag van protest van aanhangers van Navalni tegen de regering van president Poetin. In verscheidene steden in Rusland zijn betogingen gehouden.

Het zijn volgens de politie demonstraties van elk circa duizend mensen die zonder incidenten zijn verlopen. In Moskou en Sint Petersburg hebben de autoriteiten de aanhang van Navalni niet toegestaan te betogen op de beoogde plaatsen.

Het is onduidelijk waarom de inval is gedaan. Agenten hebben aanwezigen ondervraagd en enkelen aangehouden, meldden medewerkers van Navalni.

Navalni is een 41-jarige jurist en heeft zich ontpopt als vooraanstaand oppositieleider. Hij mag echter niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in maart, omdat hij in 2013 is veroordeeld tot een celstraf wegens verduistering. Navalni en zijn aanhang beschouwen die strafzaak als een politiek proces om hem te dwarsbomen.

Navalni deed in 2013 nog wel mee aan de verkiezing van een burgemeester van Moskou. Tot verbazing van vriend en vijand behaalde hij meer dan een kwart van de stemmen. Navalni heeft opgeroepen tot een boycot van de komende presidentsverkiezingen.