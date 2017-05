De Mexicaanse politie heeft vrijdag de lichamen gevonden van vijf onthoofde mannen. De lugubere vondst werd gedaan in de door drugs- en mensensmokkelaars geteisterde kuststaat Veracruz aan de Golf van Mexico.

De lichamen waren gedumpt in een open veld in een buitenwijk van de stad Juan Rodriguez Clara in het zuiden van Veracruz. De slachtpartij is mogelijk het werk van het kartel Jalisco Nieuwe Generatie, dat door middel van een brief de verantwoordelijkheid heeft opgeëist.