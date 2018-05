Politie Mexico pakt topstuk bende op

De Mexicaanse politie heeft de leider van de gewelddadige criminele bende La Línea opgepakt. Carlos Arturo Quintana, beter bekend onder de schuilnaam El 80, wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor geweldsincidenten in de noordelijke provincie Chihuahua, zo liet de minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Navarrete via Twitter weten.

La Línea is de gewapende tak van het Juárez-kartel. In Chihuahua strijdt het Juárez-kartel met de Sinaloa-kartel om de macht in de drugshandel. Quintana was ook een van de meestgezochte personen op de lijst van de FBI. Er loopt een uitleveringsverzoek tegen hem, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het smokkelen van drugs naar de VS.

El 80 wordt ook beschuldigd van de moord op een journaliste in Chihuahua vorig jaar. Naast het lichaam van Miroslav Breach was een briefje gevonden waarop stond: ‘omdat je te veel hebt gepraat. Volg je Gouverneur. El 80’.