Politie massaal aanwezig in Birmingham na steekincidenten

In de Britse stad Birmingham is de politie in groten getale aanwezig in een poging de dader van een reeks steekincidenten te pakken. Inmiddels hebben agenten een mes gevonden in de goot in het centrum van de stad. Maar of dat ook het moordwapen is, moet volgens politiechef Steve Graham nog worden vastgesteld.

Bij de steekpartijen in de nacht van zaterdag op zondag zijn een dode en zeven gewonden gevallen. Twee slachtoffers zijn zwaargewond. De overledene is een man. De twee zwaargewonden zijn een man en een vrouw, aldus de politie. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zegt dat hij voorlopig geen informatie heeft die wijst op een terroristisch motief, maar zei daarbij dat mensen „zeer waakzaam” moeten blijven.

De steekpartijen vonden plaats op vier verschillende plaatsen in het stadscentrum. De politie gaat ervan uit dat de aanvallen verband houden met elkaar. „We zoeken één verdachte”, zei Graham. Onderzoekers proberen volgens de politiechef de verdachte te identificeren en op te sporen. „U kunt er zeker van zijn dat we er alles aan doen om degene die verantwoordelijk is op te sporen en te achterhalen wat er precies is gebeurd.” In het centrum van de stad is de politie massaal aanwezig.

Het is nog onduidelijk wat het motief is voor de steekincidenten. Er lijken willekeurige mensen te zijn aangevallen. De politie beschikt volgens Britse media nog niet over aanwijzingen dat sprake is van een terreurdaad of geweld tussen criminele bendes.

Tegen de BBC zegt Savvas Sfrantzis, die ’s nachts aan het werk was, dat hij zag dat een man meerdere keren op een vrouw instak. Hij dacht eerst dat de dader probeerde de ketting van de vrouw te stelen. „Hij was heel koel en raakte niet in paniek en reageerde niet of zo”, zegt Sfrantzis. „Nadat hij haar tussen de vijf en zeven keer had gestoken, liep hij weg alsof er niets was gebeurd.”

David Nash, uitbater van de gaybar Village Inn in Hurst Street, zegt dat hij na een „normale nacht” werken na 02.00 uur iemand hoorde schreeuwen: „Stop hem! Hij heeft iemand neergestoken.” Op het moment dat het nachtleven op zijn einde liep, werd volgens hem „het gebied overspoeld met gepantserde politievoertuigen, normale politie-auto’s, politie te voet en ambulances”.

Premier Boris Johnson zei op Twitter mee te leven met de mensen die zijn getroffen door het „verschrikkelijke incident” in de Engelse stad. Hij bedankte de hulpdiensten voor hun inzet.