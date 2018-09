Politie: Man in Köthen dood door hartaanval

De 22-jarige man die in de Oost-Duitse stad Köthen na een ruzie overleed, is volgens de politie bezweken aan een hartaanval. Dat blijkt uit het voorlopige sectierapport. Het acute hartfalen heeft „geen direct oorzakelijk verband met de opgelopen verwondingen”, aldus de mededeling van de commissaris van het district Saksen-Anhalt Oost.

Twee Afghanen van 18 en 20 jaar zijn aangehouden. De jongste wordt verdacht van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. De openbaar aanklager denkt dat zijn twee jaar oudere landgenoot de ruzie is begonnen en legt hem mogelijk mishandeling met de dood ten gevolge ten laste.

Het slachtoffer van het nachtelijk conflict in een speeltuin was een Duitser. Volgens de Mitteldeutsche Zeitung had hij een hartkwaal en een medische voorgeschiedenis.