Politie Macau bereidt zich voor op verjaardag

ZHUHAI/MACAU (ANP).Politie-eenheden in en rond Macau oefenen met traangas en wapenstok als voorbereiding op de twintigste verjaardag van de overdracht van Macau aan China. Na 442 jaar droeg Portugal 20 december 1999 Macau over aan de Volksrepubliek en werd het net als Hongkong twee jaar eerder een Speciale Administratieve Regio. Volgens The South China Morning Post heeft de politie van Zhuhai met zeker duizend man een grote oefening gehouden om betogingen de kop in te drukken.

De figuranten die voor betogers moesten doorgaan, droegen zwarte hemden en gele helmen. Het deed de krant erg denken aan de felle protesten in het autonome Hongkong 60 kilometer verderop waar al een half jaar protesten zijn tegen de invloed van Peking. De grote oefening was niet ver van de 55 kilometer lange brug- en tunnelverbinding van Macao en Zhuhai naar Hongkong.

De Chinese president Xi Jinping gaat 20 december zelf meevieren dat het dan 20 jaar geleden is dat Macao „met het moederland werd herenigd”. Macau was een Portugese handelspost in China van 1557 tot 1887. Toen erkende China het als Portugees gebied. In 1999 gaf Portugal het terug en werd het net als Hongkong twee jaar eerder een Speciale Administratieve Regio die helemaal los staat van het economische, politieke en rechtssysteem van de Volksrepubliek.