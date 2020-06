Politie Londen weer slaags met nachtelijke feestgangers

De politie in Londen is in de nacht van donderdag op vrijdag slaags geraakt met bezoekers van een illegaal straatfeest. Het was de tweede nacht dat dit gebeurde.

Volgens de politie kregen agenten allerhande dingen naar het hoofd geslingerd toen zij een einde wilden maken aan het feest in Notting Hill in het westen van Londen. Er vielen voor zover bekend geen gewonden en de meeste feestvierders verspreidden zich snel.

Donderdag verliep dat anders bij het beëindigen van een groter straatfeest in de wijk Brixton. Daarbij raakten 22 politiemensen gewond doordat gevechten met de feestgangers uitbraken.