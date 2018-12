Politie Londen publiceert onzintelefoontjes

De politie in de Britse hoofdstad Londen heeft de opnames gepubliceerd van een serie onzintelefoontjes. Geïrriteerde mensen hingen dit jaar onder meer aan de lijn om te klagen over een fluitende buschauffeur en de trage bediening in een pub.

„Goedemorgen meneer. Ik reis met de bus en de chauffeur zit al de hele tijd te fluiten”, is te horen op één van de geluidsfragmenten. „Ik bedoel, iedereen is moe. Wat als iedereen begon te fluiten of zingen in de bus?”, vervolgt de vrouw. Een verbijsterde telefonist van de alarmcentrale moet haar vervolgens uitleggen dat de politie niet uitrukt om fluitende bestuurders aan te pakken.

Ook andere bellers blijken het takenpakket van de politie nogal breed op te vatten. Zo wist iemand in maart te melden dat een fastfoodrestaurant zonder kip zat. Ook belde een man omdat hij niet mee mocht rijden met de bus. Later bleek dat het voertuig met pech aan de kant stond en sowieso niet reed. De politie zat evenmin te wachten op een vrouw die op 1 januari belde om het korps een prettig nieuwjaar te wensen.

Het callcentrum van de hoofdstedelijke politie verwerkte tussen 1 januari en 30 november zo’n 2 miljoen meldingen. Het ging in 21.733 gevallen om onzintelefoontjes, zegt de politie. Die waarschuwt dat grappenmakers de levens van anderen in gevaar kunnen brengen.