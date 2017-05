Politie laat verdachte vrouw Manchester vrij

De Engelse politie heeft de vrouw die eerder werd opgepakt in het Engelse Blackley voor betrokkenheid bij de bomaanslag in Manchester vrijgelaten. Ze wordt niet aangeklaagd, zo meldt de politie via Twitter.

Zes andere verdachten, allen mannen, zitten nog wel vast. Het gaat onder meer om een broer van Abedi: Ismail. Een andere broer, Hashem, zou zijn aangehouden in de Libische hoofdstad Tripoli. Hij wordt verdacht van banden met Islamitische Staat, meldde een lokale antiterrorisme-eenheid.

De vader, Ramadan Abedi, is volgens ooggetuigen woensdag ook opgepakt door gewapende mannen die in auto’s naar zijn huis in Tripoli waren gekomen. Hij had eerder in de media verklaard niet te kunnen geloven dat zijn zoon een aanslag zou plegen.