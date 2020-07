Politie Knokke zoekt jonge feestganger die agent trapte

De politie van de Belgische badplaats Knokke-Heist treft vooralsnog geen extra maatregelen voor de vooral Nederlandse feestende jongeren die sinds een aantal dagen na het sluiten van de cafés de boel op stelten zetten en de coronamaatregelen schenden. Dat zegt korpschef Steve Desmet tegen het ANP. Wel zoekt de politie een „agressieveling” die dinsdagnacht een politieagent tegen het hoofd trapte. Ze heeft beelden verspreid en vraagt mensen die de verdachte herkennen zich te melden. Het is onduidelijk of het om een Nederlander gaat.

Feestende jongeren uit Nederland, maar ook uit Frankrijk, zijn al jaren een bekend beeld in Knokke nadat de scholen voor de zomer sluiten. Volgens Desmet worden velen door hun ouders met de auto voor de deur van een gehuurd appartment of airbnb afgezet, waarop de ouders vertrekken. Voorheen konden de jongeren de hele nacht doorhalen maar door de coronamaatregelen moet de horeca nu om 01.00 uur de deuren sluiten. De afgelopen dagen verzamelden veel jongeren zich daarna op een plein waar ze luidruchtig doorfeestten en de coronaregels, zoals afstand bewaren, negeerden. Er wonen in Knokke veel ouderen, die extra risico lopen.

„We hebben in België wat andere regels dan in Nederland „, aldus Desmet. „Vanaf 12 jaar mag men in België niet in grotere groepen dan vijftien personen zijn. Binnen zijn er geen problemen maar wel op de terrassen. Hier staan ze met wel honderd man, en echt niet op anderhalve meter van elkaar.” De laatste dagen escaleerde de feestpartij op het plein en greep de politie in, met opgetrommelde hulp van omliggende politiezones. De strategie daarbij is onruststokers uit de groep te halen, ze worden niet gearresteerd. De herrieschoppers kunnen „bestuurlijk aangehouden” worden, wat betekent dat ze totdat de openbare orde weer is hersteld worden afgezonderd. Daarna zijn ze weer vrij.

Desmet is laconiek. „We zijn allemaal jong geweest. De voorgaande jaren was er ook veel animatie maar dat kan nu door corona niet. Dus gaan ze zich vervelen.”