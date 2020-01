Politie Italië werkt aan 400 jaar oude cold case hertog Parma

De Italiaanse politie is in actie gekomen om een 400 jaar oude zaak op te lossen met betrekking tot de dood van de hertog van Parma, de man die onder andere de onafhankelijkheid van Nederland in 1581 heeft veroorzaakt. Alessandro Farnese, hertog van Parma en Piacenza, overleed op 47-jarige leeftijd op 3 december 1592 in de toen Nederlandse stad Atrecht (Arras). Historici vermoeden dat zijn dood geen natuurlijke is geweest, maar dat hij mogelijk met gif is vermoord, meldde het persbureau ANSA.

De politie heeft zijn stoffelijke resten uit de Santa Maria della Steccata-kerk gehaald en overgedragen aan forensisch experts in een ziekenhuis in Parma. De hertog van Parma zou zijn bezweken aan longontsteking, maar achterdochtige historici geloven daar niets van, mede omdat hij in zijn leven veel vijanden maakte, ook in Nederland.

De Staten-Generaal van de (Spaanse of Habsburgse) Nederlanden wilden in 1578 graag als nieuwe landvoogd een jonge Oostenrijker. Koning Filips II van Spanje drukte echter tot hun woede de aanstelling van deze hertog door. Die werd niet geaccepteerd. Het leidde onder meer tot de onafhankelijkheidsverklaring van 26 juli 1581.