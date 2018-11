Politie Italië legt beslag op villa’s maffia

De Italiaanse politie heeft dinsdag in Rome beslag gelegd op acht luxe villa’s die illegaal door leden van de maffia waren gebouwd. Burgemeester Virginia Raggi van Rome zei dat de villa’s eigendom waren van de Casamonica-familie. De huizen worden eind dit jaar gesloopt.

Raggi zei dat enkele villa’s waren gebouwd op plekken van archeologisch belang. De Casamonica-clan wordt al jaren in verband gebracht met criminaliteit in de zuidoostelijke wijken van Rome. In juli hield de Italiaanse politie ruim dertig mensen aan die werden verdacht van betrokkenheid bij de maffiaclan. Bij die actie deed de politie invallen in protserige panden waar onder meer marmeren beelden van dieren en extravagante meubels stonden.