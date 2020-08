Politie in Hongkong doet flinke drugsvondst

De politie van Hongkong heeft zondag in een fabriek in de plaats Fanling 178 kilo heroïne, crystal meth en ketamine gevonden. De harddrugs zaten verborgen in 305 frisdrankflessen en hebben een waarde van ongeveer 18,5 miljoen euro. Dat meldt de South China Morning Post. Het gaat om de grootste drugsvangst in Hongkong van dit jaar.

Twee mannen van 27 en 33 jaar, afkomstig uit landen in Zuid-Azië, zijn gearresteerd en beschuldigd van drugshandel. Volgens de politie zijn ze lid van een internationaal drugssyndicaat.

De flessen waren verstopt tussen duizend dozen met meer dan 10.000 frisdrankflessen. De verdachten werden aangehouden toen ze goederen uit het gebouw verplaatsten.