Politie in Florida arresteert plunderaars

De politie van Miami onderzoekt naar eigen zeggen plunderingen in de stad in de nasleep van de orkaan Irma. De plaatsvervangend politiechef Luis Cabrera zei tegen de Miami Herald dat zondagavond al vier mensen zijn aangehouden.

In Fort Lauderdale toonde een lokale nieuwssite beelden van plunderaars die het noodweer trotseerden om een winkel met sportartikelen leeg te roven. Naar aanleiding van de beelden zijn negen mensen gearresteerd in Fort Lauderdale, aldus de plaatselijke politie.

Zondagavond werd de waarschuwing tegen ‘hurricanes’ in het zuiden van Florida ingetrokken, maar tal van wijken of stadsdelen zoals Miami Beach blijven vanwege de wateroverlast voorlopig afgesloten en niet toegankelijk voor de bewoners. De orkaan Irma mindert ondertussen in kracht in het westen van de deelstaat.

Voor de komst van Irma zijn talrijke wijken ontruimd en als gevolg van de storm zitten meer dan drie miljoen huishoudens zonder stroom, terwijl straten blank staan. De reparatie van de stroomvoorziening kan weken in beslag nemen, vrezen de betrokken stroomleveranciers.