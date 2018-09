Politie in actie in Duitse „bruinkoolbos”

De Duitse politie is een grote actie begonnen om werknemers te beschermen die in het ‘bruinkoolbos’ bij Hambach voorbereidingen treffen om bomen te rooien. Het bos is bezet door milieuactivisten die het rooien willen tegenhouden.

Het energieconcern RWE wil een deel van het Hambacher-woud, tussen Kerkrade en Keulen, kappen voor de bruinkoolwinning. Milieubeschermers proberen dat op allerlei manieren te voorkomen of te traineren.

De politie is met honderden mensen uitgerukt om het voorbereidende werk mogelijk te maken. RWE wil ongeveer de helft van het 200 hectare tellende bos kappen en daar begin volgende maand mee starten.