Politie houdt rekening met meer verdachten

De Britse politie houdt er rekening mee dat meer mensen verantwoordelijk zijn voor de bomaanslag in de Londense metro, waardoor dertig gewonden vielen, de meesten licht. „We volgen nog steeds verscheidene lijnen in het onderzoek, en zeer voortvarend”, aldus Neil Basu, nationaal coördinator van de dienst terrorismebestrijding. „Onze prioriteiten zijn andere mogelijke betrokkenen te identificeren en te lokaliseren.”

Basu vertelde zaterdagavond dat er een aantal interessante dingen is gevonden in het havengebied van Dover. Dat werd deels ontruimd in het belang van het onderzoek naar de explosie in het volle treinstel bij het station Parsons Green. Daartoe werd besloten nadat een achttienjarige verdachte was aangehouden.