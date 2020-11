Politie houdt klopjacht na mogelijke terreuraanslag in Wenen

De politie van Wenen maakte maandagavond laat nog steeds jacht op een of meerdere daders van een mogelijke terreuraanslag in de binnenstad. Er zijn meldingen van doden en gewonden.

Volgens de politie is er op zes plekken geschoten. Het gaat om meerdere, met geweren bewapende verdachten. Er zijn een dodelijk slachtoffer en meerdere zwaargewonden, onder wie een agent. Een van de daders werd doodgeschoten, aldus de politie.

De minister van Binnenlandse Zaken spreekt over een klaarblijkelijke terreurdaad. Volgens media zou een agent zijn beschoten die een synagoge bewaakte. Maar ook tijdens schotenwisselingen tussen daders en politie werd een agent geraakt. Er zou ook op burgers zijn geschoten.



om de tweet te tonen en ververs dan de pagina. De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de straat met de synagoge. Hij kon niet bevestigen, maar ook niet uitsluiten dat er een dader is met een bomgordel.

Volgens een verslaggever van de omroep ORF worden er zeker vijftien gewonden behandeld in ziekenhuizen. Zeven zouden er ernstig aan toe zijn.

Media: Meerdere doden na schietpartijen in centrum Wenen