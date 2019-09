Politie Hongkong weer in actie tegen betogers

De politie in Hongkong heeft traangas afgeschoten op betogers in de voornaamste winkelwijk, Causeway Bay. In de winkelstraten ontstond een confrontatie tussen agenten en een groep activisten. Het is dit weekend onrustig, mede omdat het precies vijf jaar geleden is dat er een democratische protestbeweging van de grond kwam en omdat de zeventigste verjaardag van de Volksrepubliek China nadert.

De communistische Volksrepubliek bestaat 1 oktober zeventig jaar. De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan de Volksrepubliek, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. Hongkong heeft daardoor een westers rechtstelsel en de economie drijft op de internationale vrijhandel.

Toen de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken, ontstond er 9 juni een massaal protest. China lijkt in de ogen van veel bewoners Hongkong over te nemen, in plaats van autonoom te laten zijn. In China is geen onafhankelijke rechterlijke macht en beklaagden worden er vrijwel nooit vrijgesproken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel over de uitlevering onder druk van het massaprotest weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu tegen de invloed van China in het algemeen.