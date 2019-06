Politie Hongkong vuurt traangas op betogers

De politie in Hongkong heeft woensdag meerdere malen traangas afgevuurd op demonstranten die met plastic flessen gooiden tijdens het massaprotest buiten het parlement. Tienduizenden demonstranten belegerden regeringsgebouwen uit protest tegen een omstreden wet, waardoor mensen voor berechting naar het vasteland van China kunnen worden gestuurd. De behandeling van de wet woensdag is voorlopig uitgesteld.

Het straatbeeld in Hongkong is inmiddels een chaos door de vele betogers die door de straten lopen. De politie waarschuwde desnoods "geweld te zullen gebruiken" als ze zich niet terugtrekken. De demonstranten verzamelden zich vooral in en rond Lung Wo Road, een van de belangrijkste oost-westverkeersaders in de buurt van de regeringskantoren.