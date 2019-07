Politie Hongkong vuurt traangas af op betogers

Bij een nieuw protest in Hongkong heeft de politie traangas gebruikt om duizenden demonstranten te verjagen. Zondag gingen in de stadstaat opnieuw duizenden mensen de straat op om te betogen tegen de leider Carrie Lam en de manier waarop zij omgaat met een omstreden wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. De betogers eisen dat die wet, die vooralsnog van tafel is, definitief de prullenbak in gaat.

Na het eerder vreedzaam verlopen protest weigerden de demonstranten te vertrekken en zochten ze de confrontatie met de oproerpolitie. De rellen zorgden voor chaotische scènes in Hongkong. Demonstranten lieten via het spuiten van graffititeksten weten hoe ze erover denken: „Herstel Hongkong, tijd voor revolutie”.

Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers. Wel zou een groep gemaskerde mannen demonstranten hebben aangevallen bij een treinstation.