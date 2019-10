Politie Hongkong vraagt om avondklok

De politie in Hongkong heeft de regering gevraagd een avondklok in te stellen. Aanleiding zijn de gewelddadige, massale protesten en de confrontaties met de politie, die donderdag verdergingen.

Demonstranten gooiden brandbommen naar de politie. Ze zijn woedend dat een tiener deze week werd neergeschoten door de politie. In diverse districten van de stadstaat werden wegen geblokkeerd en barricades in brand gestoken. De activisten demonstreren voor mensenrechten en democratie en tegen toenemende overheersing door China.

De 18-jarige neergeschoten activist is inmiddels in staat van beschuldiging gesteld vanwege herrieschoppen en aanvallen van de politie. Hij ligt in het ziekenhuis maar zal naar verwachting herstellen.