Politie Hongkong verbiedt mars om geweld

De politie in Hongkong heeft een mars voor komende zondag verboden, omdat de organisatoren de veiligheid van het publiek niet zouden kunnen garanderen. Het is de eerste keer dat een demonstratie wordt verboden, stelt de organiserende mensenrechtenorganisatie in de krant South China Morning Post.

In een brief aan de groepering wijst de politie op achttien anti-regeringsdemonstraties die sinds juni zijn gehouden, die eindigden in geweld. „Demonstranten werden niet alleen gewelddadig, stichtten brand en blokkeerden op grote schaal wegen, ze gebruikten ook brandbommen, bakstenen, ijzeren staven en andere geïmproviseerde wapens om openbaar bezit te vernielen, de rust te verstoren en mensen te verwonden.”

De groep mag wel een bijeenkomst houden in een park in de Zuid-Chinese stad, waar 300.000 demonstranten worden verwacht. Daarvandaan mag echter niet worden opgetrokken naar het centrum van de stad.