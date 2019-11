Politie Hongkong pakt Duitsers op

De politie heeft in Hongkong twee Duitsers opgepakt. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag gezegd dat de twee consulaire steun krijgen, maar gaf geen verdere details.

De politie van Hongkong zei eerder dat zij twee buitenlandse mannen had opgepakt tijdens een „verspreidingsoperatie” tegen een groep demonstranten die zich in het stadsdeel New Territories hadden verzameld. In Hongkong zijn maandenlange protesten aan de gang tegen de vermeende inmenging van Peking in de voormalige Britse kolonie.

Een 22-jarige buitenlander is opgepakt wegens illegale samenkomsten en overtreding van het verbod op gezichtsbedekking, aldus de politie. Een 23-jarige werd gearresteerd voor illegale samenscholing. Volgens Bild gaat het om twee uitwisselingsstudenten van de Lingnan Universiteit in Hongkong.

Meerdere Nederlandse universiteiten hebben de afgelopen dagen bekendgemaakt hun studenten uit Hongkong terug te halen.