Politie Hongkong legt beslag op ‘protestfonds’

De politie van Hongkong heeft omgerekend 9 miljoen euro in beslag genomen van een fonds voor hulp aan gearresteerde betogers. Vier mensen betrokken bij dit fonds zijn gearresteerd. Ze worden volgens de politie verdacht van het witwassen van crimineel geld.

Zij zouden geld naar een eigen schijnconstructie hebben gesluisd. Het in opspraak geraakte fonds Spark Alliance is in 2016 op internet van de grond gekomen. Het is een van de twee door ‘crowdfunding’ opgezette fondsen voor hulp aan betogers en activisten die zijn opgepakt en vervolgd worden. Spark Alliance noemt de beschuldigingen laster en heeft juridische stappen aangekondigd.

De zegsman van de politie wilde niet ingaan op de vraag wat met witwassen wordt bedoeld. De term suggereert dat het financieel bijstaan van betogers ook crimineel zou zijn. Sinds juni zijn er massale betogingen voor meer democratie en talrijke rellen geweest. Circa duizend van de opgepakte betogers worden momenteel vervolgd en kunnen wegens relschoppen tot tien jaar cel krijgen.