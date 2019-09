Politie Hongkong drijft actievoerders uiteen

De politie in Hongkong heeft bij het hoofdkwartier van de actiegroep Civil Human Rights Front traangas afgevuurd om de demonstranten in het centrum van Hongkong uiteen te drijven. Tienduizenden actievoerders hadden zich verzameld en trokken van Causeway Bay naar het centrum van de stad, ondanks een demonstratieverbod van de politie.

De politie had via een tweet gewaarschuwd dat de actievoerders deelnamen aan een illegale demonstratie en riep de mensen op te stoppen met de protesten. De autoriteiten hadden aangekondigd de samenkomsten bij de stations Admiralty en Central in het centrum van de stad te gaan opbreken.

Actievoerders hadden blokkades op de straten ingericht en gooiden met brandbommen. Het is het vijftiende weekend op rij dat er geprotesteerd wordt in Hongkong. De demonstranten eisen een onafhankelijk onderzoek naar het geweld door de politie, amnestie voor de meer dan duizend opgepakte actievoerders en vrije verkiezingen.