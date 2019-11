Politie Hongkong dreigt met scherp te schieten

De politie in Hongkong waarschuwt dat ze met scherp zou kunnen schieten in confrontaties met „oproerkraaiers” die dodelijke wapens gebruiken. Een politiewoordvoerder riep betogers op hun „gevaarlijke activiteiten” te stoppen om een verdere escalatie van het geweld in Hongkong te voorkomen.

Bij de protesten zondag in Hongkong werd een politieagent in een kuit getroffen door een pijl uit een boog. Die was afgeschoten door een demonstrant. Ook hadden betogers grote katapulten gebouwd waarmee ze brandbommen afvuurden.

De protesten in Hongkong zijn de afgelopen tijd steeds verder geëscaleerd. Deze week viel er een dode. Ook de komende dagen worden weer veel protesten verwacht. Maandag blijven scholen, universiteiten en crèches daarom dicht. De betogingen richten zich tegen de toenemende invloed van Peking op het relatief vrije leven in de stadstaat.