Politie Hongkong dreigt met ingrijpen

De politie van Hongkong heeft gezegd het parlementsgebouw, dat maandag werd bestormd en bezet, te zullen ontruimen als de demonstranten het pand niet snel uit vrije wil verlaten. Het ultimatum markeerde een dag van protest maar ook gewelddadigheden. Op 1 juli wordt traditioneel de teruggave van de stad, een Brits protectoraat tot 1997, aan China herdacht.

Ditmaal waren volgens de South China Morning Post 550.000 mensen op de been. Hun mars van Victoria Park naar Chater Road in het centrum van Hongkong Eiland verliep vreedzaam. Het optreden van een groep radicale betogers stond daarmee in schril contrast. Ze belegerden het Legislative Council en verschaften zich uiteindelijk toegang tot het gebouw. Daarbij sneuvelden glazen deuren, werden andere vernielingen aangericht en graffiti gespoten.