Politie Hamburg nog druk met rellen uit 2017

De rumoerige top van de G20 in Hamburg in juli 2017 ligt al ver achter ons maar een speciaal team van de politie in de Duitse havenstad heeft zijn handen er nog vol aan. Woensdag werden 66 foto’s gepubliceerd van nog niet geïdentificeerde verdachten van rellen rond de internationale vergadering.

In december 2017 begon het speciale team van de politie met het publiceren van foto’s van verdachten waarvan niet achterhaald kon worden wie het zijn. Inmiddels verspreidde het team „Zwart Blok” afbeeldingen van 334 personen. Daarvan zijn inmiddels 106 mensen achterhaald.

Tijdens de top kwam het tot grootschalige schermutselingen tussen demonstranten en oproerkraaiers en de politie in de straten van Hamburg. Er werden winkels geplunderd en branden gesticht. Naar aanleiding daarvan opende de politie meer dan 3500 onderzoeken. Daarvan zijn er ruim 800 gericht tegen ongeveer 900 personen waarvan de identiteit is achterhaald.