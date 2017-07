Politie Hamburg krijgt versterking

De politie in Hamburg heeft om versterking gevraagd naar aanleiding van de gewelddadige rellen in de stad. Uit verscheidene deelstaten gaan vrijdag in totaal 850 man extra naar Hamburg zo beloofden enkele deelstaten snel.

In Hamburg zijn al een heleboel extra agenten uit andere gemeenten in verband met de tweedaagse top van de G20. Circa 19.000 politieagenten waren al ingeschakeld om de top te beveiligen.

De omvang van het extreemlinkse protest en het bijkomende geweld is zo groot dat politiemensen in Hamburg klaagden voor hun leven te vrezen. Er zijn bijna 160 politieagenten gewond geraakt sinds donderdagavond. De politie heeft 45 mensen gearresteerd.

Bij de rellen zijn onder meer tientallen auto’s in brand gestoken. De relschoppers en betogers hebben van te voren aangekondigd te topconferentie te willen verstoren of te belemmeren. Tal van wegen in Hamburg zijn door betogers geblokkeerd.

De G20-top van negentien economisch sterke mogendheden en de EU is vrijdag wel volgens plan begonnen.