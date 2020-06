Politie grijpt in tijdens vierde onrustige nacht in Dijon

De Franse stad Dijon werd in de nacht van maandag op dinsdag voor de vierde nacht op rij opgeschrikt door schermutselingen.

De Oost-Franse stad is de laatste dagen en nachten het toneel van straatgeweld nadat leden van de Tsjetsjeense gemeenschap, naar verluidt uit heel Frankrijk maar ook uit België en Duitsland, naar Dijon zijn gekomen om wraak te nemen na een geweldincident in het drugsmilieu.

De politie moest maandagnacht ingrijpen in de noordoostelijke buitenwijk Grésilles om de rust enigszins te herstellen nadat drie nachten lang vuilniscontainers en auto's in brand waren gestoken. De politie waarschuwde daarbij dat er versterking zou worden ingeroepen als dat nodig iss. „De gebeurtenissen in Grésilles de laatste dagen leiden alleen maar tot meer onzekerheid en zorgen voor de lokale bevolking”, zei de plaatselijke politie maandag op Twitter.



Het is de afgelopen maanden vaker onrustig in de randgemeenten van de grote Franse steden. In de voorsteden en buitenwijken, die bekend staan om hun hoge flats en lage inkomens, werden lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus eerder ingesteld dan in de rest van het land waardoor sociale spanningen er werden versterkt.

Volgens de prefect van de regio Bernard Schmeltz werd het geweld maandagavond niet gepleegd door Tsjetsjenen, maar juist door inwoners van Dijon die in het geweer wilden komen tegen de herhaaldelijke aanvallen van de tientallen Tsjetsjenen. "Wij hebben geen aanwezigen van buiten geïdentificeerd", aldus de prefect.