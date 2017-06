Politie grijpt in bij betoging in Moskou

De Russische oproerpolitie heeft maandag betogers opgepakt in het centrum van Moskou. Agenten voerden volgens getuigen tientallen mensen af. Dat gebeurde toen ongeveer duizend demonstranten richting het Kremlin wilden trekken.

De politie maakte de aanwezige betogers met luidsprekers duidelijk dat ze zich moesten verspreiden. De autoriteiten hadden al aangekondigd te zullen optreden, omdat de betoging zonder toestemming was verplaatst naar een andere locatie.

De gemeente Moskou had de Sacharovprospekt buiten de centrumring aangewezen als plek voor de betoging. Oppositieleider Aleksej Navalni wilde echter uitwijken naar de Tverskaja: een belangrijke verkeersader in de Russische hoofdstad. Die straat is maandag verkeersluw vanwege de Onafhankelijkheidsdag die wordt gevierd.

De politie arresteerde Navalni al voor de demonstratie, meldde zijn vrouw op Twitter. De politicus zou kort voor de betoging tegen corruptie zijn aangehouden buiten zijn woning.