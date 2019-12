De Franse politie heeft donderdag in Parijs traangas gebruikt om betogers uiteen te jagen. Op beelden op internet was te zien hoe hoodies dragende actievoerders in het zwart gekleed tegenover de politie staan en er brandjes waren.

Eerder kwamen ook berichten over traangas uit Nantes en Lille. In heel Frankrijk wordt in diverse sectoren gestaakt en zijn demonstranten tegen het beleid van president Emmanuel Macron. Er wordt vooral gestaakt tegen de hervorming van het pensioenstelsel.