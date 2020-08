Politie gebruikt rubberkogels bij protest in Wisconsin

De politie in de Amerikaanse stad Kenosha heeft rubberkogels en traangas gebruikt om demonstranten uiteen te drijven. De demonstranten protesteren tegen politiegeweld en racisme nadat Jacob Blake zondag in zijn rug werd geschoten door een politieagent.

Actievoerders werden met rubberkogels beschoten nadat ze aan een hek bij het gerechtsgebouw in Kenosha begonnen te trekken. Het was de derde onrustige avond nadat Blake werd neergeschoten. Ook in andere steden in het land, zoals Atlanta, gingen mensen de straat op om te protesteren tegen racisme.

Blake kreeg zondag zeker zeven kogels in zijn rug, terwijl zijn drie kinderen toekeken vanuit de auto. Volgens zijn advocaten kan hij nooit meer lopen. De politie heeft nog geen uitleg gegeven over waarom Blake werd neergeschoten. Ook is de bewuste agent nog niet ter verantwoording geroepen.

De politie kwam zondag ter plekke na een melding van huiselijk geweld. Blake was daar ook en probeerde twee ruziënde vrouwen uit elkaar te houden. Op het moment dat hij weer terug wilde lopen naar zijn auto, werd hij neergeschoten door een agent.