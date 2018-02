Politie Duisburg ‘smoort’ Koerdenprotest

De Duitse politie heeft zaterdag in Duisburg een betoging van Koerden tegen het Turkse militaire ingrijpen in Syrië tegengehouden. Circa 250 mensen hadden zich op het centraal station verzameld voor de betoging, maar ze verspreidden zich onder druk van de politie.

Die nam ook verboden PKK-symbolen in beslag. De extremistische Koerdische beweging PKK geldt als terroristisch in de Bondsrepubliek en bijvoorbeeld PKK-vlaggen zijn daarom niet toegestaan. De politie heeft naar eigen zeggen zestig vlaggen in beslag genomen bij deze in de kiem gesmoorde betoging in Duisburg.

Onder de betogers in Duisburg waren Koerden die eigenlijk in Keulen een grote demonstratie wilden houden, maar de gemeente Keulen had dat verboden. De autoriteiten vrezen botsingen tussen Koerden en Turken.

Om politieke redenen is het aantal Koerden in de Turkse gemeenschap vaak omstreden. Aangenomen wordt dat tussen de 700.000 en 800.000 van de ruim 3 miljoen mensen die in Duitsland als Turks of van Turkse komaf bekend staan, een Koerdische achtergrond hebben. Dat is een groter aandeel dan in Turkije waar er naar schatting 15 miljoen Koerden wonen op een bevolking van bijna 83 miljoen inwoners.