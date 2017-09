Politie doorzoekt huis in verband met aanslag

De Britse politie doorzoekt een huis in Sunbury in de buurt van Londen. De doorzoeking volgt op de arrestatie van een achttienjarige verdachte in verband met de aanslag op een metro in Londen.

De gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De Londense politie heeft een gebied in een straal van 100 meter rond de woning afgezet om de operatie te vergemakkelijken. Zij wordt ondersteund door de politie van Surrey.

Bij de half mislukte aanslag in de Londense metro raakten vrijdag 29 mensen gewond.