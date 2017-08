Politie doodt voortvluchtige terrorist

Vier dagen na de terroristische aanslagen in Spanje met in totaal vijftien doden, heeft de politie maandagmiddag de hoofdverdachte gedood. De Catalaanse politie schoot na een tip de 22-jarige Younes Abouyaaquoub dood in het Spaanse dorpje Subirats.

De politie gaat ervan uit dat hij donderdag de auto bestuurde die op de drukbezochte Ramblas in Barcelona reed. Daarbij vielen dertien doden en raakten zeker 120 mensen gewond. Bij de aanslag in de havenplaats Cambrils kwam een vrouw om het leven. Het vijftiende slachtoffer bleek maandag een 34-jarige Spanjaard. Abouyaaquoub bracht hem donderdag op zijn vlucht om het leven om zijn auto te stelen.

Volgens de krant La Vanguardia kwam de politie de meest gezochte man van Spanje op het spoor dankzij een tip van twee alerte dorpelingen die hem zagen rondscharrelen in Subirats, zo’n 45 kilometer van Barcelona. Ze vertrouwden het niet en lichtten de politie in. Agenten waren snel ter plaatse. Ze stelden vast dat alles erop wees dat de verdachte een bomgordel om had en schoten hem neer. De bomgordel bleek later na onderzoek nep.

Abouyaaqoub was de enige van de twaalf verdachten van de aanslagen die nog werd gezocht. De andere verdachten zijn aangehouden, doodgeschoten door de politie of omgekomen door een explosie in een woning in Alcanar ten zuiden van Barcelona.

De Spaanse autoriteiten lieten maandag ook weten dat zij de identiteit van de vijftien omgekomen slachtoffers hebben kunnen achterhalen. Het gaat om zes Spanjaarden, drie Italianen, twee Portugezen, een Belg, een Amerikaan, een Canadees en een Australiër.