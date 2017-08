Politie: doden en gewonden in Barcelona

De Spaanse politie bevestigt dat doden zijn gevallen en mensen gewond zijn geraakt toen een busje in het hart van Barcelona dwars door het publiek reed. Volgens de Spaanse krant El Periódico zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens de eerste schattingen van de krant en andere Spaanse media zijn 20 tot 25 mensen gewond geraakt.

De politie „behandelt de zaak als een terroristische aanslag”, meldde de krant El País. „Terroristische aanslag op La Rambla”, kopte El Periódico.

De Spaanse politie heeft nog geen aantallen genoemd en via de eigen kanalen nog niet bevestigd dat het om een terroristische daad gaat. De protocollen voor een aanslag zijn geactiveerd, aldus de politie, maar over de motieven achter de fatale rit is nog niets bekend.